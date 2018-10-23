Украинский режиссер Олег Сенцов получил правозащитную премию имени Сахарова

16:17 | 25.10.2018

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий тюремный срок в России, в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», сообщает агентство Associated Press.



«За свое мужество и решительность, подвергая свою жизнь опасности, режиссер Олег Сенцов стал символом проводимой в России и во всем мире борьбы за свободу политзаключенных, — заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, объявляя имя лауреата этого года. — Присуждая премию Сахарова, Европейский парламент выражает свою солидарность ему и его делу. Мы требуем немедленно освободить его. Его борьба напоминает нам об обязанности защищать права человека во всем мире и при любых обстоятельствах». Как уточняется, церемония награждения пройдёт 12 декабря в Страсбурге.



Напомним, Олег Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.