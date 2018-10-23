Китай успешно запустил спутник для наблюдений за океанами

12:56 | 25.10.2018

В четверг Китай успешно вывел на орбиту спутник «Хайян-2B». Запуск был осуществлен в 01:57 мск с космодрома Тайюань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4B», передает rg.ru. Спутник предназначен для наблюдений за океанами, сообщает корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.



Кроме того, спутник должен сыграть ключевую роль в прогнозировании природных катаклизмов, пишет «РИА Новости». Haiyang-2B оснащен системой распознавания судов и сбора данных с морских буев. Всё это призвано помочь в различных морских исследованиях.