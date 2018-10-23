Голикова заявила, что в России около 2 млн человек страдают ожирением

12:51 | 25.10.2018

Около двух миллионов человек в России страдают ожирением, из них 322 тысячи – дети. Об этом сообщила 24 октября вице-премьер-министр Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает Kp.ru.



Ранее Голикова рассказала о создании специального мониторинга за качеством питания граждан России. Кроме того, по ее словам, должен появиться ресурс с объективной информацией о продуктах питания, отмечает rg.ru.