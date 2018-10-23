Forbes назвал самых богатых женщин России

12:38 | 25.10.2018

Президент компании Inteco Management Елена Батурина возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние издание оценило в $1,2 млрд. На второй строчке оказалась директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук с заработком в 600 млн долларов. Годом ранее эту позицию занимала бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева — Елена. В этом году она заняла третью строчку рейтинга. Forbes оценил её состояние также в 600 млн долларов, передает govoritmoskva.ru.



Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева ($600 млн) занимает четвёртую строчку рейтинга. Пятёрку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» Ольга Белявцева, которая в этом году увеличила своё состояние на $50 млн, до $500 млн.