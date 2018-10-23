Американский генерал не исключил начала войны между США и Китаем

12:32 | 25.10.2018

Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками в Европе, заявил на Варшавском форуме по безопасности, что вероятность начала войны с Китаем через пятнадцать лет очень высока. Об этом сообщает газета South China Morning Post. По мнению генерал-лейтенанта, причиной конфликта окажется столкновение интересов Вашингтона и Пекина в Тихоокеанском регионе.



«США нужна очень прочная европейская опора. Я думаю, что через 15 лет — это не неизбежно, но есть очень большая вероятность этого — мы будем воевать с Китаем», — цитирует агентство Associated Press Ходжеса.