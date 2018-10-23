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Россия и мир


12:25 | 25.10.2018

Во Франции на 84-м году жизни умер известный писатель Анатолий Гладилин

Советский писатель Анатолий Гладилин умер на 84-м году жизни, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что писатель скончался в Париже, где проживал в последние годы.

Известность Гладилину принесла уже первая его повесть «Хроника времен Виктора Подгурского». В 1960-х Гладилин выступил в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судили за антисоветскую агитацию. После этого его самого прекратили печатать, и в конце 1970-х годов он эмигрировал из СССР, передает «Эхо Москвы». В Париже он написал такие известные произведения, как «ФССР. Французская Советская Социалистическая республика», «Жулики, добро пожаловать в Париж!», «Улица генералов».

© «Вечерние Ведомости»

 


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