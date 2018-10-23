Неизвестный разослал взрывные устройства Обаме, супругам Клинтон и Соросу

12:20 | 25.10.2018

Американские спецслужбы ищут отправителя нескольких посылок с компактными взрывными устройствами, которые были отправлены домой экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим, передает РИА «Новости».



В полиции сообщили, что взрывные устройства были собраны по схожей схеме и представляли собой обрезки труб, в которые было набито неизвестное вещество белого цвета. Сейчас эксперты изучают состав вещества. «Судя по всему, один человек или группа людей разослали множество одинаковых посылок», — отметил комиссар Джон Миллер, сообщает РБК.



Белый дом в среду назвал «мерзкими и трусливыми» попытки отправить взрывные устройства Клинтон и Обаме и пообещал найти и наказать виновных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. «Полностью согласен!» — написал в Twitter сам Трамп, отмечают «Ведомости».