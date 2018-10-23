Минобороны обвинило США в управлении атаковавшими базу Хмеймим дронами

11:59 | 25.10.2018

Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые атаковали сирийскую базу Воздушно-космических сил (ВКС) России в Хмеймиме, осуществлялось американцами, заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.



По его словам, 13 дронов, атаковавших авиабазу Хмеймим, «шли единым боевым порядком», однако затем столкнулись с противодействием российских систем радиоэлектронного подавления и перешли в режим ручного управления. «В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — указал он.