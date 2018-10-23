На Кубани из-за проливных дождей погибли два человека

11:49 | 25.10.2018

В Краснодарском крае из-за проливных дождей погибли два человека. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. «В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли», — цитирует его РИА «Новости».



В Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах подтопило 1,7 тысячи домов, в которых живут почти шесть тысяч человек. Власти эвакуировали более 380 жителей.