Врио губернатора Забайкальского края назначен Александр Осипов

11:43 | 25.10.2018

Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова, сообщается на сайте Кремля. «Накануне поздно вечером в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Осиповым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края», — говорится в указе. В начале октября экс-глава региона Наталья Жданова сообщила, что уходит в отставку по собственному желанию.