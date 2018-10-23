По данным ученых, температура ниже нуля градусов повышает риск сердечного приступа

11:40 | 25.10.2018

Температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может послужить фактором, повышающим риск сердечного приступа. К такому выводу пришли шведские ученые. Специалисты проанализировали данные 274 тысяч граждан Швеции, у которых в 1998–2013 годах диагностировали инфаркт миокарда. Их возраст составлял от 50 до 89 лет.



Выяснилось, что при температуре ниже нуля по Цельсию вероятность сердечного приступа вырастала на десять процентов. Ученые сопоставили данные с показателями загрязненности воздуха, но обнаружилось, что решающее значение имеет холод. При этом при повышении температуры до 2–4 градусов инфаркты происходили реже, передает lenta.ru.



Закономерность объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. Кроме того, зимой люди чаще простужаются и болеют гриппом, а это, в свою очередь, также может повысить риск сердечного приступа, пишут исследователи, сообщает РИА «Новости».