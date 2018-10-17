В мэрии Сочи силовики провели массовые обыски

16:10 | 24.10.2018

В мэрии Сочи силовики провели выемку документов в кабинете вице-мэра Ивана Бомбергера и у него в квартире, после чего он был задержан. По данным РБК, он проходит свидетелем по делу экс-заместителя мэра Сочи Анатолия Рыкова.



«С утра следственные действия шли в кабинете заместителя главы Сочи, директора департамента строительства администрации города Ивана Бомбергера и директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимира Малова. По остальным деталям на данный момент прокомментировать нечего», — сообщили в мэрии.



Ранее сообщалось, что первого вице-мэра города Сергея Юрина и группу других чиновников задержали и доставили в Москву. Позже Басманный суд Москвы взял Юрина под стражу, передает РИА «Новости».