Съехавший пролёт железнодорожной части Крымского моста достали из воды

16:00 | 24.10.2018

Строители подняли съехавший в воду фрагмент железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает «Крыминформ». Отмечается, что металлический элемент был разрезан на пять частей.



В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции, рассказали в инфоцентре, добавив, что блок был поднят на прошлой неделе.



Как напоминает РБК, пролет съехал в воду, когда строители опускали его на опоры моста. В инфоцентре тогда предположили, что причиной могла быть неисправность домкратной системы.