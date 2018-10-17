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Россия и мир


15:55 | 24.10.2018

Генсек НАТО заявил, что члены альянса не будут размещать в Европе новые ядерные ракеты

Члены НАТО не намерены размещать новые ракеты с ядерными боеголовками на территории Европы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не хотим новой холодной войны, поэтому считаем, что важно адресовать озабоченность, которую мы уже неоднократно выражали по поводу нового ракетного вооружения России, и сделать так, чтобы Россия открытым и поддающимся контролю способом выполняла договор по РСМД, — сказал Столтенберг. — Мы, конечно, оценим последствия разработки нового российского вооружения для наших союзников по НАТО, для нашей безопасности. Но я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе».

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о РСМД, генсек заявил, что США, по его мнению, полностью выполняют договор о контроле над ядерным вооружением, передает rg.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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