Россияне назвали самую престижную профессию в стране

15:50 | 24.10.2018

Более четверти россиян (26%) назвали профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, еще 16% отметили профессию учителя, третье место заняли юристы (14%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщает РБК.



Что касается доходности, то 15% опрошенных назвали профессию юриста, адвоката и прокурора. В 2006 году так считали 23% россиян. Около 13% граждан в качестве наиболее денежной указали карьеру в политической сфере. Также высокооплачиваемыми признаются профессии врача и нефтяника (по 12%), передает iz.ru.