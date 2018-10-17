Глава Минобороны Шойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России

15:42 | 24.10.2018

Глава российского Минобороны Шойгу заявил о возросшей активности НАТО у российских границ. Об этом сообщает РИА «Новости». «Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — заявил Шойгу.



Российский министр также отметил, что НАТО увеличило разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе. «Только в этом году самолёты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», — добавил Шойгу, передает russian.rt.com.