Копия судна «Титаник» совершит первый круиз с пассажирами в 2022 году

15:31 | 24.10.2018

Копию судна «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, планируют спустить на воду в 2022 году, сообщает CBS со ссылкой на компанию Blue Star Line, занимающуюся постройкой.



Свое первое плавание The Titanic II совершит по маршруту Дубай — Саутгемптон, а затем направится в Нью-Йорк. Корабль изготовят в Китае по заказу австралийского миллиардера Клайва Палмера, и на его борту смогут расположиться 2 400 пассажиров и 900 членов экипажа, передает lenta.ru.



Как напоминает «Интерфакс», «Титаник» затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане во время своего первого рейса по маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. В результате трагедии погибли 1496 человек. На момент своего путешествия лайнер считался самым большим судном в мире.