Министр труда Топилин заявил о беспрецедентном темпе роста зарплат в РФ

15:27 | 24.10.2018

Министр труда России Топилин объявил о том, что в текущем году был зафиксирован небывалый рост зарплат россиян. По его данным, рост доходов граждан в 2018-м превысил 10 процентов, передает MK.ru.



По словам министра, речь идет как о зарплатах в реальном, так и о зарплатах в номинальном выражении. Отмечается, что за 2018 год они повысились на 11%, что объясняется исполнением майских указов президента и увеличением МРОТ до уровня прожиточного минимума, сообщает gazeta.ru.