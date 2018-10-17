Мертвую женщину пытались вывезти из РФ на Украину под видом пассажира

15:23 | 24.10.2018

Двое мужчин попытались на автомобиле пересечь границу России и Украины с телом умершей родственницы в салоне. Об этом сообщается на фейсбук-странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.



Инцидент произошел накануне на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области. К пункту пропуска подъехал автомобиль Ford, за рулем которого находился россиянин, а на переднем пассажирском месте — гражданин Украины. На заднем сиденье пограничники обнаружили мертвую женщину. При этом она была посажена и пристегнута ремнем как живой человек, передает MK.ru.



По их словам, скончавшаяся женщина приходилась им родственницей, которую они намеревались вывезти на Украину и похоронить в Запорожской области. В настоящее время граждане подозреваются в совершении умышленного убийства, отмечает russian.rt.com.