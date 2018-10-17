Министр внутренних дел Италии обвинил россиян в происшествии в римском метро

15:18 | 24.10.2018

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини возложил вину за аварию на станции Repubblica римского метро на российских болельщиков ЦСКА. По его словам, сбой в работе эскалатора, в результате которого десятки человек получили травмы, произошел 23 октября из-за того, что болельщики прыгали на его ступеньках, передает РБК. «Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды (ЦСКА), которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире радиостанции RTL.



Во вторник, 23 октября, перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, в результате чего около 16 россиян были госпитализированы. К настоящему моменту восемь из них уже выписаны, напоминает russian.rt.com.