В Калифорнии разбился одномоторный самолет с опознавательными знаками Luftwaffe

11:54 | 24.10.2018

В американском штате Калифорния неподалеку от Лос-Анджелеса рухнул на шоссе одномоторный самолет с крестами Luftwaffe (ВВС Германии времен Второй мировой войны) на крыльях. Отмечается, что упавший самолет загорелся. Обломки крылатой машины потушили сотрудники пожарной охраны.



Как передает телеканал Fox-10, самолет принадлежал некоммерческой организации Condor Squadron, основанной летчиками времен Второй мировой войны. Организация управляет музеями военной авиации и проводит полеты отреставрированных самолетов во время парадов и мероприятий памяти ветеранов.