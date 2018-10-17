Премьер Японии Синдзо Абэ пообещал открыть новую эпоху в отношениях с Россией

11:49 | 24.10.2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления в парламенте заявил, что Токио открывает новую эру в отношениях с Москвой. «На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях», — сказал Абэ.



Абэ отметил, что сейчас выполняются соглашения, достигнутые во время визита Владимира Путина в Нагато в 2016 году. Тогда стороны подписали около 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству, облегчению визового режима, рассмотрению возможности совместной экономической деятельности на четырех островах Южных Курил, напоминает РИА «Новости».