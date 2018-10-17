Российский инженер устроил поножовщину на научной станции в Антарктиде

17:03 | 23.10.2018

Василеостровский районный суд отправил под домашний арест инженера, который напал с ножом на своего коллегу в Антарктиде. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Отмечается, что на станции «Беллинсгаузен» что-то не поделили сварщик из Тихвина и инженер из Парголово. Последний схватил нож и ударил им оппонента в грудь. Пострадавший сейчас находится в больнице в Чили. Его состояние оценивается как тяжелое.



Ранее «Мойка78» сообщала о том, что подсудимого арестовали 20 октября в аэропорту Пулково.