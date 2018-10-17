Арестованное на Украине российское рыболовецкое судно «Норд» продадут на аукционе

16:56 | 23.10.2018

На Украине продадут с аукциона российское рыболовецкое судно «Норд», арестованное в марте этого года киевскими властями. Торги назначены на 7 ноября. Стартовая цена — 1,6 млн гривен ($57 тыс.).



Как пояснил начальник юридического управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Андрей Потемкин, после ареста судна затраты на его хранение и содержание «являются слишком большими».



Как напоминает rg.ru, Государственная пограничная служба Украины 25 марта задержала сейнер с экипажем из десяти граждан России. Власти Украины инкриминировали им «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». В августе дело о привлечении моряков к административной ответственности было закрыто. Однако до сих пор только двоим удалось покинуть республику, остальные пребывают на территории посольства РФ на Украине.