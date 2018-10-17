В Сербии заявили, что никогда не станут вводить санкции в отношении РФ

16:49 | 23.10.2018

Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении России — ни политические, ни экономические, заявила председатель народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович. Свою позицию чиновница озвучила на пленарном заседании Госдумы. Она отметила, что Сербия много лет провела под санкциями и знает не понаслышке, что такая политика не ведет ни к чему хорошему. Она также добавила, что российско-сербские отношения остаются «исторически хорошими».