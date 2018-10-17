Президент Польши Анджей Дуда назвал «Северный поток — 2» угрозой для Украины и Словакии

16:45 | 23.10.2018

Газопровод «Северный поток — 2» может быть опасен для Украины и Словакии, заявил президент Польши в интервью Polskie Radio, передает «Укринформ». «Без сомнения, создание газопровода «Северный поток — 2» представляет опасность для Украины, Словакии и был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — сказал Дуда.



Дуда также подчеркнул, что Польша солидарна с властями Украины и Словакии и выступает против строительства «Северного потока — 2».