В МИД Китая отреагировали на требование Трампа присоединиться к ДРСМД

16:32 | 23.10.2018

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай необходимо присоединить к ДРСМД. «Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», — приводит РИА «Новости» слова дипломата. Она отметила, что договор заключался между США и СССР.



Как напоминает «Вести.ру», 20 октября Трамп объявил о скором выходе из важнейшего договора между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как, по его мнению, РФ нарушает условия соглашения. При этом 23 октября американский лидер заявил, что к договору о РСМД должен быть подключен Китай.