В Италии скончался один из основателей модного дома Benetton

16:23 | 23.10.2018

Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA. По данным агентства, Бенеттон умер после продолжительной болезни.



Муниципалитет города Тревизо выразил соболезнования и отметил, что компания Benetton вписала свое имя в экономическую и культурную историю не только Тревизо, но и всей Италии.



Братья Джильберто, Лучано, Карло и их сестра Джулиана основали Benetton Group в 1965 году. Основная сфера деятельности компании — производство и продажа одежды, напоминает РИА «Новости».