16:14 | 23.10.2018

Премьер-министр России Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Согласно документу, процедура закрытия начнется с 31 декабря 2018 года.



Как напоминает rg.ru, игорная зона «Азов-Сити» стала первой в России, старт ее работы пришелся на лето 2009 года. Находится она близ побережья Азовского моря, комплекс включает четыре казино.