Песков заявил, что российские санкции не затронут украинских граждан

15:45 | 23.10.2018

Российские санкции в отношении Украины не затронут украинских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. Он отметил, что граждане Украины страдают от политики, которую проводят власти страны. При этом Россия не считает украинский народ «своим визави по каким-то рестрикциям».



«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», — заявил Песков.



Напомним, накануне Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины.