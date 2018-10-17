Директор ЦРУ отправится в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста

12:38 | 23.10.2018

Директор ЦРУ Джина Хэспел отправится в Турцию для расследования смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного работника службы разведки.



Как отмечает Reuters, до этого президент США Дональд Трамп, комментируя расследование гибели журналиста, отмечал, что у США в Турции «есть высокопоставленные сотрудники разведки», которые приступят к расследованию дела. Одновременно в понедельник он заявил, что не удовлетворен результатами расследования, предоставленными Саудовской Аравией.



Напомним, известный своей критикой Эр-Рияда Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после того, как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Впоследствии возникли подозрения, что он был убит на территории дипмиссии. Саудовская Аравия признала факт убийства, заявив, что оно стало следствием внезапно возникшего конфликта.