В двух штатах Мексики ввели режим ЧП из-за урагана "Уилл"

12:27 | 23.10.2018

Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в понедельник чрезвычайное положение на части территорий штатов Синалоа и Наярит. Это связано с приближением мощного урагана "Уилла", передает rg.ru.



Отмечается, что режим ЧП будет действовать для 12 муниципалитетов в Наярити и для семи в Синалоа. В дальнейшем территориальные образования могут получить финансовую помощь из специального фонда для чрезвычайных ситуаций.



Ранее Национальный центр по предупреждению об ураганах США сообщил, что ураган "Уилла" в Тихом океане усилился до пятой, самой опасной, категории мощности.