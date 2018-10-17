Twitter по ошибке заблокировал аккаунт Илона Маска

12:13 | 23.10.2018

Аккаунт Илона Маска в Twitter был заблокирован, после того как администрация посчитала, что его взломали хакеры. Об этом предприниматель рассказал на своей восстановленной странице в соцсети, передает РБК. «Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал мой аккаунт хаха», – написал Маск. При этом, он не уточнил, по какой именно причине администрация Twitter сочла его аккаунт взломанным.