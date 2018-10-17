Трамп пообещал наращивать ядерный потенциал США, пока другие государства «не придут в себя»

11:54 | 23.10.2018

Власти США будут наращивать ядерный потенциал страны, пока другие государства «не придут в себя», заявил 22 октября американский лидер Дональд Трамп. «У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем создавать это (оружие), пока они не придут в себя. Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество», — сказал он.



Ранее Трамп предупредил о том, что США выйдут из Договора о сокращении ракет средней и малой дальности и обвинил Россию в нарушении этого Договора, передает «Эхо Москвы».