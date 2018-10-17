Правительство Великобритании не нашло доказательств влияния РФ на британскую политику

11:48 | 23.10.2018

У правительства Великобритании нет свидетельств, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы. Об этом говорится в ответе кабмина на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием «Фейковые новости». «Однако мы не можем чувствовать себя удовлетворенными, правительство активно работает с партнерами над разработкой жесткой политики для решения данной проблемы», — отмечается в докладе.



Вместе с тем британский кабинет министров отметил, что Лондон продолжает сотрудничать с иностранными партнерами с целью противодействия кампании дезинформации со стороны России. Кроме того, на меры по борьбе с вмешательством правительство намерено в ближайшие пять лет потратить £100 млн, чтобы противодействовать российской политике. Эти средства будут направлены на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями, отмечает РБК.