В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

11:28 | 23.10.2018

Председатель КНР Си Цзиньпин официально открыл самый длинный мост в мире, который находится на юге Китая, сообщает BBC. Мост длиной 55 км состоит не только из наземной открытой части, но и туннеля длиной 6,7 км. Его строительство длилось девять лет, проект обошелся в $20 млрд, уточняет BBC. Конструкция может выдержать землетрясение силой 8 баллов, для ее строительства были использованы 400 тыс. т стали.



Мост связывает три приморских города — Гонконг, Чжухай и Макао. Вице-премьер Китая Хань Чжэн заявил, что мост поможет интеграции Гонконга и Макао с материковой частью страны.