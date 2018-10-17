Путин подписал указ о введении санкций против Украины

11:22 | 23.10.2018

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины, сообщается на сайте Кремля.



Как отмечается, президент РФ поручил правительству подготовить перечень мер и лиц, которые подпадут под санкции. Уточняется, что указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц, отмечает russian.rt.com.



Предполагается, что санкции коснутся в первую очередь ограничений росинвестиций, поставок энергоресурсов и продукции сельского хозяйства.