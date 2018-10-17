Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признал свою вину

11:13 | 23.10.2018

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Чите не признает вину, следствие намерено предъявить ему обвинение во вторник, 23 октября, рассказал представитель регионального управления Следственного комитета Егор Марков.



Как напоминает РИА «Новости», в пятницу в Чите нашли тело пропавшей 12-летней девочки. Ее тело нашли на автостоянке. Позднее полиция вместе с Росгвардией задержала подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался ранее судимый за изнасилование 45-летний мужчина, который жил и работал на территории этой автостоянки.



Как напоминает РБК, 12-летняя девочка пропала по дороге в школу 19 октября. После ее исчезновения правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). В поисках участвовали более 1 тыс. человек.