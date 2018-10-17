Россияне рассказали, что хотят получать на пенсии в среднем 37 тысяч рублей

11:07 | 23.10.2018

В соответствии с данными Исследовательского центра портала SuperJob, в среднем россияне хотят по достижении пенсионного возраста получать 37,3 тыс. руб. в месяц. Более 80 % опрошенных не намерены жить лишь на одну пенсию, цитирует «Российская газета» результаты исследования.



С точки зрения распределения по возрастным категориям молодые люди до 24 лет хотели бы иметь доход на пенсии минимум 31 тысячу рублей, а минимальная сумма для жителей страны старше 45 лет составляет 39,2 тысячи рублей, передает РИА «Новости». С точки зрения распределения по профессиям наибольший доход для себя обозначили программисты, им необходимо 42 тысячи рублей на пенсии. Юристам потребуется 41,2 тысячи рублей, рекламщикам — 40,6 тысячи рублей, бухгалтерам будет достаточно 37,3 тысячи рублей в месяц.