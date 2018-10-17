В Гатчине, на крупнейшем в России заводе по производству пиротехники, произошёл взрыв

20:16 | 19.10.2018

Фото: Газета.RU

В посёлке Малые Колпаны в Гатчинском районе Ленинградской области на заводе «Авангард», который является крупнейшим в России производителем кемпинговой (мобильной) мебели, металлических карнизов для окон и пиротехники, произошёл взрыв, об этом сообщает издание 78.ru.



По данным РИА ФАН, в цехе по производству петард взорвалась пиротехника. По данным агентства, два человека пострадали, их госпитализировали в Гатчинскую больницу. Женщина, одна из пострадавших, находится в тяжёлом состоянии. Кроме того, еще три человека находятся под завалами, в том числе ребенок.



На место происшествия прибыли машины МЧС и правоохранительных органов, дежурит семь машин скорой помощи из Гатчины.



Как сообщили агентству ФАН очевидцы, взрыв сопровождался жутким грохотом, в соседних домах выбило стекла. Пострадали машины, которые стояли недалеко от места взрыва. Территорию завода забросало обломками кровли и кирпичей, обломки крыши блокировали участок Октябрьской железной дороги, но пожара и дыма уже нет.



