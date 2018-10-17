Главу Фонда кино Антона Малышева отправили в отставку

16:54 | 19.10.2018

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил, что покинул свой пост в соответствии с распоряжением Правительства РФ. «Я ухожу из Фонда кино. Есть распоряжение правительства. Мне сегодня позвонили, сообщили об этом решении, что оно подписано», — сказал Антон Малышев «Интерфаксу» в пятницу. Кто его сменит, Малышев не знает.



Фонд кино отвечает за распределение бюджетных денег, которые Минкультуры выделяет на поддержку российских кинематографистов. В год на эти цели выделяется около трех миллиардов рублей.



Как напоминает lenta.ru, в сентябре сообщалось, что из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сумма похищенного не раскрывалась.