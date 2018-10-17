В Москве побит температурный рекорд 1881 года

16:48 | 19.10.2018

В Москве второй день подряд зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. «К 13:00 пятницы на опорной городской метеостанции на ВДНХ температура поднялась до 16,3 градуса, что стало абсолютным рекордом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Прежний максимум температуры 19 октября был зафиксирован в 1881 году — плюс 16,2 градуса», — уточнил собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что время температурных рекордов в столице завершается и Москва прощается с бабьим летом. Синоптики обещают, что температура воздуха в городе понизится уже в предстоящие выходные. Днем в субботу воздух прогреется максимум до 9–11 градусов, в воскресенье — до 8–10 градусов, передает m24.ru.