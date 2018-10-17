Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в отношении Кокорина

16:42 | 19.10.2018

Меру пресечения в отношении футболиста Александра Кокорина оставил в силе Московский городской суд, 19 октября сообщает «Чемпионат». Защита Кокорина подала апелляцию о переводе футболиста под домашний арест на время следствия, однако Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу.



Как напоминает regnum.ru, Кокорин и полузащитник «Кранодара» Павел Мамаев являются фигурантами по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. На сегодняшний день оба находятся под стражей до 8 декабря.



Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев избили нескольких человек в центре Москвы. От их действий пострадали водитель Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.