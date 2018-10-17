Рогозина временно вывели из-под действия американских санкций

16:37 | 19.10.2018

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что Белый дом временно вывел из-под действия санкций главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для того, чтобы чиновник смог посетить США. По словам главы американского аэрокосмического агентства, он лично пригласил коллегу в США для обсуждения рабочих вопросов, передает РБК.



Как отмечает gazeta.ru, Брайденстайн чуть более недели назад побывал на космодроме Байконур и впервые встретился с Рогозиным. Рогозин и глава NASA позже обсудили аварию «Союза».



Рогозин уже 4 года находится под санкциями в связи с ситуацией на Украине и после присоединения Крыма к России, напоминает «Эхо Москвы».