Эрдоган, Путин, Макрон и Меркель в Стамбуле обсудят ситуацию в Сирии

16:32 | 19.10.2018

Четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии пройдет в Стамбуле 27 октября, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.



Турецкие СМИ сообщают, что переговоры будут посвящены сближению позиций сторон в рамках общих усилий для выработки долгосрочного решения сирийского кризиса. В частности, главы государств обсудят соглашение России и Турции по Идлибу, возможные способы урегулирования ситуации на местах, политический процесс в Сирии, отмечает «Вести.ру».