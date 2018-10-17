Китай попросил ВТО создать третейскую группу из-за спора о пошлинах с США

16:21 | 19.10.2018

Китай подал запрос на учреждение третейской группы в ВТО по спору с США в связи с введением Вашингтоном дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Министерства коммерции КНР.



В заявлении Министерства торговли Китая говорится, что решение Вашингтона, принятое им весной текущего года, об изменении тарифов на импортную сталь и алюминий было «актом протекционизма», который серьезно подорвал правила международной торговли.



Как напоминает РИА «Новости», дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены США 23 марта 2018 года. Они применяются к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только по действию пошлин на сталь. Эти пошлины сейчас оспаривают Россия, Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.