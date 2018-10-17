Руководство петербургского «Зенита» лично поручилось за Кокорина

16:16 | 19.10.2018

Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко подписал ходатайство об изменении меры пресечения для футболиста клуба Александра Кокорина, сообщает Sport24. Фурсенко и главный тренер Сергей Семак готовы лично поручиться за спортсмена. Ходатайство поступило в Мосгорсуд в преддверии заседания, на котором будет рассмотрена апелляция защиты Кокорина.



Как напоминает gazeta.ru, 11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.