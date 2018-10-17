Русская зарубежная церковь прервала общение с Константинопольским патриархатом

16:04 | 19.10.2018

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в заявлении на сайте Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). В сообщении говорится, что такое решение было принято в обстоятельствах, когда «самой природе» канонического православия были нанесены «тяжелейшие оскорбления».



«Русская зарубежная церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви», — подчеркивается в заявлении РПЦЗ.



Как напоминает РБК, 15 октября Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Причиной послужило то, что константинопольский синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви.