Глава Росгвардии Виктор Золотов отказался участвовать в дебатах с Алексеем Навальным

16:01 | 19.10.2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не будет участвовать в дебатах на федеральном канале с блогером Алексеем Навальным, на которые тот пригласил его накануне, передает iz.ru. «Я его приглашал на другое. Мы с ним не сходимся», — заявил глава Росгвардии в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предложение Навального. Золотов пояснил, что вызывал политика на «спортивное соревнование и не более того». При этом он все же пообещал ответить Навальному, но позднее, сообщает «Эхо Москвы».



Напомним, в августе ФБК опубликовал расследование о закупках Росгвардией продуктов по завышенным ценам. В ответ на обвинения руководства ведомства в коррупции Виктор Золотов заявил, что Навальный допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические измышления», которые «не принято просто так прощать». В связи с этим он вызвал основателя ФБК на поединок. 18 октября, после 50 суток ареста по двум административным делам, Алексей Навальный ответил Золотову, предложив ему участие в дебатах.