В Киеве задержаны девять захватчиков квартиры оперной певицы Марии Максаковой

13:37 | 19.10.2018

В Киеве задержаны девять человек, которых подозревают в том, что они пытались захватить квартиру Марии Максаковой на бульваре Тараса Шевченко, сообщает прокуратура украинской столицы. В полицию обратилась сама оперная певица, передает Вести.ру. Ранее Максакова сообщила, что неизвестные взломали ее квартиру в Киеве и стали выгонять находившихся там няню с ребенком. Возбуждено уголовное дело по факту самоуправства.